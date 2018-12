Wippert baalt van derde plek

"Het is doodzonde dat ik op tweehonderd meter van de streep vol in de remmen moest”, vertelde hij voorbij de streep. ,,Ik begon aan de linkerkant en ze knepen ineens vol in de remmen. Dan kun je niet anders dan ook remmen. Ik lag op de derde plek, maar verloor daar al mijn snelheid. Vanuit achtste positie moest ik vervolgens mijn sprint helemaal opnieuw inzetten. Dat ik dan nog als derde eindig geeft aan dat de snelheid zeker in mijn benen zit.”

Of de overwinning er met een ideale sprint in had gezeten durfde Wippert niet te zeggen. "Zo voelt het altijd, maar of het werkelijkheid is zullen we nooit weten. Dit stimuleert me in ieder geval om er de komende dagen weer vol voor te gaan”, aldus de Nederlandse sprinter die volgend jaar voor Roompot – Nederlandse loterij uitkomt.

Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) leek ook om de overwinning mee te sprinten. "Ik zat in tweede positie totdat Max Waldscheid mijn plotseling afsneed en ik vol in de remmen moest. Ik was meteen kansloos. Het is jammer dat ik al twee dagen op rij hier niet voluit kan sprinten”, zei de Amsterdammer balend.