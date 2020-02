Opgeleefde ex-international Jordy Clasie zekerheidje voor LASK-uit

Jordy Clasie vindt dat AZ zich niet moet laten verleiden tot het spelen van lange ballen. Ⓒ ANP Sport

LINZ - Te midden van Oostenrijkse krachtpatsers en hardlopers hield Jordy Clasie vorige week tegen LASK Linz kranig stand op het middenveld van AZ. Wat heet, de 28-jarige ex-international was de beste man van het veld. Vanavond wacht aan de Donau na de 1-1 in Alkmaar een nieuwe krachtproef voor de kleine balafpakker. „Ik zit weer in een flow.”