Steven Berghuis haalt nog één keer uit in De Kuip

Voetbal

VAR, rode kaarten en incidenten: Liverpool niet langs Spurs

Liverpool is in de Premier League verder achterop geraakt bij koploper Manchester City. De ploeg van coach Jürgen Klopp speelde in een spannende wedstrijd 2-2 in Londen bij Tottenham Hotspur. Liverpool heeft 41 punten, 3 minder dan City. De Spurs staan zevende met 26 punten.