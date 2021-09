UEFA denkt voorzichtig aan boycot bij WK om de twee jaar

De wereldvoetbalbond FIFA laat momenteel een haalbaarheidsonderzoek doen naar een WK eens in de twee jaar. Volgens voorzitter Gianni Infantino zijn er momenteel „te veel wedstrijden zonder betekenis.” Een dubbel aantal WK’s zou ook interessanter zijn voor de mediapartners.

„De competities zullen samenwerken met de andere belanghebbenden om te voorkomen dat voetbalbonden eenzijdige beslissingen nemen die schadelijk zijn voor het binnenlands voetbal, dat de basis vormt van onze sector en van het grootste belang is voor clubs, spelers en fans in heel Europa en de wereld”, meldt European Leagues in een verklaring.

Niet de oplossing voor problemen

„Nieuwe competities, vernieuwde competities of uitgebreide competities voor clubvoetbal en nationale teams - zowel op continentaal niveau als op mondiaal niveau - zijn niet de oplossingen voor de huidige problemen van onze sport in een toch al overvolle kalender.”

Maandag sprak UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in een toespraak voor de European Club Association (ECA), de belangenvereniging van Europese voetbalclubs, al soortgelijke woorden. „Meer is niet altijd beter”, betoogde de Sloveense preses van de Europese voetbalbond.

Devaluatie waarde WK

„De internationale voetbalkalender heeft het niet nodig en de spelers kunnen zomers zonder groot toernooi ook goed gebruiken. Een WK om de twee jaar zou bovendien de waarde van het toernooi devalueren”, benadrukte Ceferin.

De FIFA doet voor het einde van een jaar een uitspraak over de kalender.

UEFA voelt niets voor WK voetbal om de twee jaar

De UEFA voelt er niets voor om in de toekomst om de twee jaar een wereldkampioenschap voetbal te houden. Voorzitter Ceferin sprak zelfs voorzichtig al van een boycot, nu een werkgroep van de FIFA het voorstel inmiddels concreet heeft gemaakt. „We kunnen gewoon beslissen niet mee te doen”, aldus de hoogste baas van het Europese voetbal.

Volgens Ceferin heeft hij steun vanuit Zuid-Amerika, dat met Brazilië en Argentinië toonaangevende landen in het internationale voetbal heeft. „Zij voelen er ook niets voor. Ik wens de FIFA daarom veel succes met het plan dit idee wereldwijd vorm te geven. Al hoop ik dat ze weer bij zinnen komen en met een beter voorstel komen.”

Werkgroep

Een werkgroep van de FIFA onderzoekt onder leiding van Arsène Wenger hoe de speelkalender er over enkele jaren uit moet zien. Volgens de voormalig coach van Arsenal moet er jaarlijks een groot internationaal kampioenschap zijn. Om de twee jaar een WK, afgewisseld met de continentale titeltoernooien, zoals het Europees kampioenschap. Het WK vindt nu om de vier jaar plaats.

De oppositie tegen het voorstel is niet nieuw. In de voetbalwereld bestaat vooral vrees voor overbelasting van de spelers, die nu al gebukt gaan onder een stampvolle kalender. „Elk jaar een zwaar landentoernooi van een maand is dodelijk voor de voetballers”, aldus Ceferin. „Daar komt bij dat deze toernooien dan een concurrent worden van andere evenementen, zoals het WK voor vrouwen en de Olympische Spelen. Neem daarom van mij aan: van dit plan komt niets terecht.”

Wat de commissie-Wenger betreft zouden de plannen na het WK van 2026 moeten ingaan.