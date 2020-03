Juve-ploeggenoot van Matthijs de Ligt besmet met corona

Daniele Rugani Ⓒ Hollandse Hoogte

Verdediger Daniele Rugani van Juventus is besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Italiaanse club bekendgemaakt. De 25-jarige international is in quarantaine geplaatst. Onderzocht wordt met welke mensen hij de laatste tijd contact heeft gehad. Deze personen dienen een test op het virus te ondergaan.