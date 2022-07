VIDEO Van Vleuten schrikt zich een hoedje na dubbelslag Giro Donne

Van Vleuten was op de tweede klim van de dag in de aanval gegaan en kreeg de Spaanse kampioene García en de Italiaanse Marta Cavalli met zich mee. Cavalli, dit jaar winnares van de Amstel Gold Race, moest op de derde en laatste beklimming lossen toen Van Vleuten en García om de beurt demarreerden.

De Nederlandse kopvrouw van Movistar nam de leiding in het algemeen klassement van de Italiaanse etappekoers over van wereldkampioene Elisa Balsamo. De Italiaanse werd in de rit naar Cesena op ruim 5 minuten achterstand gereden.

Annemiek van Vleuten Ⓒ ANP/HH

Johan Cruijff

„Toen ik vooraf de etappes bekeek, had ik niet het idee dat ik er in deze rit voor kon gaan”, zei Van Vleuten. „Maar tijdens de verkenning maandag zag ik dat de afdalingen behoorlijk gek waren. Johan Cruijff zei altijd: de beste aanval is de verdediging. Dat heb ik dus gedaan. Ik dacht: als ik in de aanval ga, kan ik in de afdalingen rustig en veilig naar beneden rijden. Maar toen we eenmaal zo’n groot gat hadden, ben ik er voor gegaan. Ik denk dat het ook voor de tv-kijkers een heel leuke rit was om te volgen.”

Van Vleuten stond na drie etappes op de zevende plaats in het klassement, op 18 seconden van Balsamo. Ze heeft nu 25 seconden voorsprong op García en 57 seconden op Cavalli. De rest staat op meer dan 5 minuten achterstand. Van Vleuten won de Italiaanse etappekoers in 2018 en 2019.

Dag tot dag

„Ik bekijk het van dag tot dag”, aldus de Wageningse, die vorige week bekendmaakte dat ze eind volgend jaar stopt. „Er kan van alles gebeuren. Ik heb uit mijn eerste Giro geleerd dat ik niet verder moet kijken dan de volgende etappe.” Twee jaar geleden was Van Vleuten ook op weg naar de eindzege, tot ze twee etappes voor het einde haar pols brak.

Van Vleuten, de olympisch kampioene tijdrijden van de Spelen van vorig jaar, won dit seizoen al onder meer Omloop Het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik.

Flessen blijven voor problemen zorgen: Van Vleuten schrikt zich een hoedje

Op het podium verslikte de Nederlandse zich overigens wel bijna in een fles prosecco. Tijdens de Giro voor mannen ook al een probleem. Zo werd Mathieu van der Poel in zijn gezicht geraakt en moest Biniam Girmay opgeven nadat een kurk in zijn oog schoot.