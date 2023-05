Premium Het beste van De Telegraaf

’Een van mijn dromen uitgekomen’ Veroveren van dé schaal maakt veel los bij Feyenoord en hossende Kuip

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Santiago Gimenez en Arne Slot met de schaal. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Om 19.38 uur is daar het natte pak voor Arne Slot. Beetgepakt door zijn spelers, meegesleurd naar het grote bad in de kleedkamer en hup: plons. Daar lag hij. Tot grote hilariteit van zijn complete spelersgroep, die massaal met de iPhone klaar stond om hun grote inspirator en leider vast te leggen in zijn natte pak.