Volleybalster De Kruijf van ’gevangenis’ naar schoolplein

De spelers en speelsters hebben vanwege het coronavirus toch een lege agenda. „Het is leuk om weer wat te doen”, aldus Robin de Kruijf, die onder contract staat bij het Italiaanse Imoco Volley, tegenover de NOS. „Er staat verder niks op het programma, het is wachten tot ik weer kan trainen. Misschien dat het seizoen in Italië in september weer start.”

De Kruijf (29) zat lange tijd ’opgesloten’ in het zwaar getroffen Italië, maar is inmiddels weer in eigen land. „Ik zat te trippen toen ik in de auto de Nederlandse grens overkwam. De vrijheid hier. Het voelde alsof ik uit een gevangenis kwam”, aldus de international.

„Ik doe nu niks. Daarom ben ik blij dat ik werd gevraagd voor dit project. Ik moet in Nederland weer een beetje mijn ritme vinden. In Italië had ik dat op een gegeven moment wel weer gevonden. Wij mogen nu niet trainen met Oranje en er staat voor de rest ook niets op het programma.”

Joop Alberda Ⓒ ANP

Joop Alberda

Technisch directeur Joop Alberda van Nevobo legt de visie achter het plan uit. „Wij stellen mankracht ter beschikking, veel mensen zijn vrij bij ons. We hopen dat de hele sportwereld zegt: wij gaan het onderwijs helpen op een moment dat het moeilijk is. Het is om de leerkrachten te ontlasten en om kinderen de essentie bij te brengen die we misschien wel kwijt zijn geraakt: bewegen.”

Hoewel Papendal weer open is en de volleybalsters, die zich niet wisten te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio, zouden mogen trainen, gunt Alberda hen tot 1 september rust. „Ze kunnen lichaam en geest nu echt even laten herstellen om daarna non-stop door te gaan naar het WK van 2022 in eigen land.”