’Sir’ Lewis Hamilton geridderd door prins Charles

Eind 2020 werd al bekend dat de zevenvoudig wereldkampioen de hoogste eer zou krijgen in Groot-Brittannië. Hij is na Jackie Stewart en Sterling Moss de derde Britse coureur die de onderscheiding heeft gekregen.

Drie dagen na het mislopen van zijn achtste titel was het dus zover voor Hamilton (36), die in Windsor Castle werd geridderd door prins Charles. Het was het eerste publieke optreden van de coureur sinds de bizarre apotheose van het Formule 1-seizoen. Hamilton feliciteerde kampioen Max Verstappen na afloop in Abu Dhabi, maar verscheen vanwege de woede en het lopende protest van zijn team Mercedes vervolgens niet meer voor de televisiecamera’s en in de persconferentie.