Vitesse casht met verkoop Wittek en heeft vervanger direct binnen

Technisch directeur Benjamin Schmedes vindt dat Wittek zijn stap heeft verdiend: „Maxi is op meerdere manieren van grote waarde geweest voor Vitesse. Hij is niet alleen een klassespeler, maar ook een voorbeeldprof. Hij heeft zijn transfer naar de Bundesliga dubbel en dwars verdiend”, aldus Schmedes. „Het is bekend dat Maxi nog maar één jaar onder contract stond bij Vitesse, uiteraard speelt dat mee bij deze transfer. Niet voor niets benadrukken we vaak dat ’waarde creëren’ voor de langere termijn een sleutelbegrip moet zijn voor Vitesse. Daarbij hoort uiteraard ook het verkopen van spelers met waarde, voordat ze uit hun contract lopen”, stelt de TD. „We zullen het vertrek van Maxi uiteraard opvangen. Er zal snel witte rook zijn.”

Dat bleek niet veel later, toen de Arnhemmers Mica Pinto presenteerden als vervanger van Wittek. Pinto speelde de vorige vier seizoenen bij Sparta Rotterdam. De Luxemburger wilde zijn aflopende contract niet verlengen en was daardoor transfervrij. Bij Vitesse ondertekent Pinto een contract voor twee jaar. „Mica was de nummer 1 op ons lijstje van potentiële opvolgers voor Maximilian”, zegt Schmedes. „Hij heeft veel fysiek vermogen en een goede pass in de benen. Bovendien is Mica een echte teamspeler die over de nodige ervaring beschikt.”

Wens

Wittek trekt met een dankbaar en voldaan gevoel de deur achter zich dicht in Arnhem. „Ik heb een prachtige tijd gehad bij Vitesse, waar ik me altijd enorm thuis heb gevoeld. We hebben samen mooie prestaties neergezet, zoals het speciale avontuur in de Conference League en het bereiken van de bekerfinale. Met mijn transfer naar de Bundesliga gaat er een langgekoesterde wens in vervulling, maar ik zal mijn tijd bij Vitesse nooit vergeten.”