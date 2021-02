Live Champions League: FC Barcelona dik in de problemen tegen PSG

Volg beide duels van minuut tot minuut via ons scorebord

Frenkie de Jong begon om 21.00 uur met FC Barcelona aan de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. De middenvelder had net als Sergiño Dest weer een basisplaats gekregen van zijn trainer Ronald Koeman.

Gerard Piqué verscheen ook aan de aftrap. De centrale verdediger is net op tijd fit voor het thuisduel met de verliezend finalist van vorig jaar in de Champions League.

Björn Kuipers is de scheidsrechter in Camp Nou. Beide ploegen treffen elkaar op 10 maart in Parijs voor de return.

Koeman hadvertrouwen in een goede afloop van het thuisduel met PSG, waar dit seizoen de Nederlanders Mitchel Bakker en Xavi Simons speeltijd kregen. Barcelona heeft de laatste zeven duels gewonnen en sterspeler Lionel Messi steekt weer in grote vorm.

„Ik zie niet veel teams die beter zijn dan Barcelona”, zei Koeman een dag voor het eerste duel met in de achtste finales van de Champions League.

Opstellingen:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet en Alba; De Jong, Busquets en Pedri; Griezmann, Messi en Dembélé.

Bij Paris Saint-Germain ontbreken de geblesseerde Neymar en Ángel Di Maria. Marco Verratti, hersteld van een heupblessure, start op het middenveld. De Nederlandse linksback Mitchel Bakker begint op de bank.

Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe en Kurzawa; Parades en Gueye; Kean, Verratti en Mbappé; Icardi.

Liverpool

Georginio Wijnaldum begon om 21.00 uur met Liverpool aan de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. De middenvelder had net zoals de laatste wedstrijden weer een basisplaats van zijn trainer Jürgen Klopp gekregen.

Alisson Becker verdedigde het doel van Liverpool, ondanks zijn matige optredens in de laatste weken. Klopp kan in Boedapest, waar het duel vanwege coronamaatregelen wordt gespeeld, geen beroep doen op de geblesseerde Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho, Naby Keïta en James Milner. Bij RB Leipzig start Justin Kluivert op de bank.

Opstellingen:

RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Upamecano en Klostermann; Adams, Sabitzer, Kampl, Haidara en Angeliño; Nkunku en Olmo.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson en Robertson; Wijnaldum, Thiago en Jones; Salah, Firmino en Mané.

Liverpool verkeert de laatste weken niet in goede doen, met drie nederlagen op rij in de Premier League. Het uitduel met Leipzig, de club van Justin Kluivert, wordt gespeeld in Boedapest omdat Engelse voetballers vanwege de coronaregels Duitsland niet in mogen.