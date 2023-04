Dylan van Baarle naar ziekenhuis na keiharde val in Parijs-Roubaix

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Dylan van Baarle Ⓒ ANP/HH

Voor Dylan van Baarle is Parijs-Roubaix uitgelopen op een drama. De 30-jarige titelverdediger kwam keihard ten val op één van de kasseistroken, waarna alle hoop op een nieuwe zege vervlogen was. Zijn verwondingen bleken zo erg dat hij in een ambulance werd afgevoerd. In het ziekenhuis moet blijken welke blessures hij aan zijn val heeft overgehouden.