Chelsea stelt Potter aan als opvolger ontslagen trainer Tuchel

De 47-jarige Potter komt over van Brighton & Hove Albion dat na vier overwinningen, één nederlaag en een gelijkspel op de vierde plek staat in de Premier League. „Ik ben ongelooflijk trots en blij dat ik deze fantastische voetbalclub mag vertegenwoordigen”, zegt Potter over zijn aanstelling bij Chelsea. „Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan met de spelers en om samen een team en cultuur te ontwikkelen waar onze fans trots op kunnen zijn.”

Chelsea is sinds eind mei in handen van een consortium rond de Amerikaanse miljardair Todd Boehly, die zegt verheugd te zijn met de komst van Potter. „Hij heeft zich als coach bewezen en is een vernieuwer in de Premier League, die past bij onze visie voor de club”, zegt Boehly. „Hij is niet alleen buitengewoon getalenteerd op het veld, maar heeft ook vaardigheden en capaciteiten die verder reiken.”

De Londense club staat momenteel op de zesde plaats in de Engelse voetbalcompetitie met 10 punten uit zes duels. Het ontslag van Tuchel volgde een dag nadat Chelsea de Champions League was begonnen met een nederlaag in Kroatië tegen Dinamo Zagreb (1-0).

De Duitser werd in januari vorig jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Frank Lampard. De 49-jarige Tuchel was eerder trainer van onder meer Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. Tuchel had Chelsea in zijn eerste (halve) seizoen naar de winst van de Champions League geleid.

Het afgelopen seizoen eindigde Chelsea als derde in de Premier League achter Manchester City en Liverpool. In zowel de finale van de FA Cup als de League Cup verloor de ploeg van Tuchel van Liverpool, beide keren via strafschoppen.