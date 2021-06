Sport Kort: Topbezetting bij CHIO Rotterdam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hippisch evenement CHIO Rotterdam meldt topbezetting

09.03 uur: Het hippische evenement CHIO Rotterdam meldt voor volgende week een topbezetting voor de wedstrijden in het Kralingse bos. Zowel de nummer 1 van de wereld bij het springen, de Duitser Daniel Deusser, als de nummer 1 van de dressuur, zijn landgenote Isabell Werth, zijn van de partij tijdens de 72e editie van het CHIO.

Ook alle Nederlandse top spring- en dressuurcombinaties verschijnen in het Rotterdam stadion. In totaal komen er 32 dressuurcombinaties uit acht landen en 159 springcombinaties uit twintig landen.

Ayton helpt basketballers Phoenix Suns aan zege op Clippers

08.30 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben in de play-offs van de finale van de Western Conference van de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen van Los Angeles Clippers. Met een score vlak voor het eindsignaal zorgde Deandre Ayton voor de beslissing, 104-103. De totaalstand is nu 2-0 in de best-of-sevenserie.

Cameron Payne kwam tot 29 punten, een persoonlijk record. Ayton droeg 24 punten bij en had ook nog eens 14 rebounds. Devin Booker was goed voor 20 punten, hoewel hij een bloedneus opliep en pas verder kon nadat hij was gehecht.

Voor de Suns was het de negende zege op rij in de play-offs.