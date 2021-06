Sport Kort: Volleyballers sluiten Nations League af met zege op Australië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleyballers sluiten Nations League af met zege op Australië

12:14 uur De Nederlandse volleybalmannen hebben het toernooi om de Nations League afgesloten met een overwinning. Het team van bondscoach Roberto Piazza versloeg in Rimini Australië met 3-0. De setstanden waren 25-23 25-19 25-19.

Voor Oranje betekent het de derde zege, tegenover twaalf nederlagen. Eerder versloegen de volleyballers Duitsland en Frankrijk met 3-2. Door de zege op het op de laatste plaats staande Australië, eindigde het Nederlandse team als veertiende. Er doen zestien landen mee aan de Nations League. De eerste vier teams gaan naar de halve finales.

Nederland richt zich nu op het Europees kampioenschap, dat begin september plaatsvindt in Polen, Tsjechië, Estland en Finland.

Tanja Dik nieuwe algemeen directeur Johan Cruijff ArenA

11.39 uur: Tanja Dik (52) is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Ze was voorgedragen door de raad van commissarissen. De aandeelhouders van het stadion stemden woensdagochtend unaniem voor haar benoeming.

Dik volgt op 1 september Henk Markerink op. Hij was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de ArenA en gaat nu met pensioen.

Dik werkte de afgelopen vijf jaar bij de Koninklijke Schiphol Group als algemeen directeur Consumer Products & Services en was daar verantwoordelijk voor alle retail, horeca, mobiliteit, media en vip-services op de luchthaven. Daarvoor was ze jarenlang werkzaam als directeur van de Nederlandse tak bij Stage Entertainment.

De aankomende ArenA-topvrouw is erg ingenomen met haar benoeming: „Met trots neem ik straks de rol van Henk over. Een positie waarin mijn passie voor sport, live entertainment en de klant samenkomt op een unieke plek. De maatschappelijke rol die de ArenA vervult is voor mij een belangrijke kers op de taart die ik graag verder vormgeef.”

Spelers Feyenoord gevaccineerd tegen het coronavirus

11.28 uur: De selectie van Feyenoord heeft zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Vrijwel de gehele selectie en staf gingen langs bij een priklocatie van de GGD, meldt de club. De tweede prik volgt zoals gebruikelijk over enkele weken.

Een aantal spelers was al gevaccineerd en was daarom niet aanwezig in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Leroy Fer was er wel bij. „We hopen snel weer in een volle Kuip te spelen”, aldus Fer. „Het is daarom goed dat de meeste mensen, ook wij, nu gevaccineerd kunnen worden en dat de besmettingen omlaaggaan.”

Annemiek van der Eijk, als viroloog aan Feyenoord verbonden, is blij dat de spelers zich hebben laten vaccineren. „We zitten nog midden in de pandemie. Gelukkig gaat het aantal infecties en ic-opnames naar beneden. Tegelijkertijd horen we ook de geluiden over de Indiase variant die oprukt. Om er met elkaar voor te zorgen dat niet te veel mensen ziek worden, is het belangrijk om je te laten vaccineren. Ik ben heel trots op onze jongens dat zij dit hebben gedaan.”

Hippisch evenement CHIO Rotterdam meldt topbezetting

09.03 uur: Het hippische evenement CHIO Rotterdam meldt voor volgende week een topbezetting voor de wedstrijden in het Kralingse bos. Zowel de nummer 1 van de wereld bij het springen, de Duitser Daniel Deusser, als de nummer 1 van de dressuur, zijn landgenote Isabell Werth, zijn van de partij tijdens de 72e editie van het CHIO.

Ook alle Nederlandse top spring- en dressuurcombinaties verschijnen in het Rotterdam stadion. In totaal komen er 32 dressuurcombinaties uit acht landen en 159 springcombinaties uit twintig landen.

Ayton helpt basketballers Phoenix Suns aan zege op Clippers

08.30 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben in de play-offs van de finale van de Western Conference van de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen van Los Angeles Clippers. Met een score vlak voor het eindsignaal zorgde Deandre Ayton voor de beslissing, 104-103. De totaalstand is nu 2-0 in de best-of-sevenserie.

Cameron Payne kwam tot 29 punten, een persoonlijk record. Ayton droeg 24 punten bij en had ook nog eens 14 rebounds. Devin Booker was goed voor 20 punten, hoewel hij een bloedneus opliep en pas verder kon nadat hij was gehecht.

Voor de Suns was het de negende zege op rij in de play-offs.