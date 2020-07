Frenkie de Jong met FC Barcelona in nieuw jasje gestoken

Frenkie de Jong poseert in het nieuwe shirt. Ⓒ Twitter FC Barcelona

BARCELONA - Frenkie de Jong steekt volgend seizoen alweer in een nieuw jasje bij FC Barcelona. Al is het in dit geval eerder een ’oud jasje’. De Catalaanse club dumpt de ruitjes en kiest opnieuw voor verticale strepen. En een gele kraag, net zoals in het wonderseizoen 2010-2011.