Medaillespiegel: Oranje na dag 1 op plaats 12

Gabriela Schloesser en Steve Wijler. Ⓒ REUTERS

TOKIO - China heeft de eerste olympische dag na de openingsceremonie in Tokio afgesloten op de eerste plaats in de medaillespiegel. De Aziatische grootmacht pakte zaterdag drie keer goud en één keer brons. China leidt daardoor in de stand zowel in kwaliteit (aantal gouden plakken) als in kwantiteit (totaal aantal medailles).