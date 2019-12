PSV én Ajax azen op Angeliño

Angeliño Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Net nu Ajax de sportieve twist met PSV dit seizoen definitief in zijn voordeel heeft beslist, dient zich een nieuwe strijd aan: om Angeliño (22). PSV onderzoekt de mogelijkheden tot de terugkeer van de linksback, die dit seizoen bij Manchester City slechts twee keer in de basis startte en twee keer inviel. Wat de PSV-leiding wellicht niet weet, is dat de Spanjaard de afgelopen weken al meerdere keren informeel bij Ajax is aangeboden en Angeliño als ’op termijn zeer interessant’ wordt omschreven. Of Manchester City bereid is om mee te werken aan een (tijdelijk) vertrek, is niet bekend.