Premium Het beste van De Telegraaf

Nog steeds speculaties over toekomst Oranje-verdediger Waar speelt Matthijs de Ligt na dit seizoen?

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Matthijs de Ligt (r.) probeert AS Roma-spits Tammy Abraham van de bal te zetten. Ⓒ FOTO’S EPA & REUTERS

AMSTERDAM - De gouden jaren in de Serie A liggen op dit moment achter Juventus, maar nog altijd bewijst de grootmacht uit Turijn dat het nooit verslagen is voordat het laatste fluitsignaal heeft geklonken. In een onvervalste kraker knokte de ploeg van trainer Massimiliano Allegri zich in zeven (!) minuten tijd terug uit een kansloos lijkende positie op bezoek bij AS Roma: 3-4. Matthijs de Ligt pakte een hoofdrol, maar niet zoals hij had gehoopt.