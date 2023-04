Twee keer penaltysucces in 24 uur: AZ naar finale Youth League

Zo kijk je vanaf de reservebank toe hoe AZ 1 een penaltyreeks tegen Anderlecht wint, en zo sta je in Genève zelf achter de bal om de eerste strafschop te nemen tegen Sporting. Met de aanvoerdersband om zijn arm stond Wouter Goes met ’zijn’ AZ aan de aftrap in het Stade de Genève.

De achttienjarige verdediger stapte enkele uren voor de aftrap (13.00 uur) pas op het vliegtuig. De avond ervoor bleef hij de hele wedstrijd op de reservebank, toen AZ 1 in het eigen AFAS Stadion Anderlecht uit het Conference League-toernooi knikkerde.

Het invliegen van Goes is tekenend voor hoe serieus AZ de deelname aan de Youth League neemt. En tja, wat houdt de Alkmaarders ook tegen? De jeugdopleiding is het visitekaartje van de club. Door Barcelona (0-3) en Real Madrid (4-0) met klinkende cijfers uit het toernooi te knikkeren, deed de AZ-jeugd Europees al behoorlijk van zich spreken.

Wat de Spaanse grootmachten niet lukten - scoren - deed Sporting al na negen minuten. En hoe: Diogo Cabral sneed naar binnen en passeerde AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro met een knal, die via de binnenkant van de paal tegen de touwen belandde.

Nog voor de rust keerde AZ de achterstand om. Ernest Poku ging na een voorzet van Lewis Schouten één-op-één met de keeper. Hij had twee pogingen nodig om de bal in het doel te frommelen. Daarna volgde een kunststukje van Ro-Zangelo Daal. De linksbuiten trok het strafschopgebied in en schoot via de paal de 2-1 binnen.

Koud onderweg in de tweede helft kwam Sporting langszij door een penalty. De tweede helft had verder weinig spektakel in petto, al werd een vrije trap van Lewis Schouten tien minuten voor tijd uit de kruising geduwd. In de blessuretijd moest Finn Stam met rood naar de kant voor een onbesuisde overtreding.

In de strafschoppenserie toonde AZ zich het koelbloedigst. Owusu-Oduru pakte twee penalty’s, waardoor de misser van Fedde de Jong werd uitgevlakt. Jayden Addai schoot de beslissende binnen, waarna het feest in Genève losbarstte. AZ speelt de finale van de Youth League op maandag.