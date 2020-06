Maar de centrale verdediger richtte zich snel op en liet zien waarom hij nu tot de spelers met de hoogste transferwaarde behoort in Rotterdam-Zuid.

Nauwelijks geld

Henk Timmer speelde een grote rol bij de transfer van Senesi naar Feyenoord. Maar waar ligt zijn toekomst nog geen jaar later? „Senesi heeft het fantastisch naar zijn zin bij Feyenoord”, weet Timmer, die tegelijkertijd beseft dat de Rotterdammers nauwelijks geld hebben om de selectie te versterken en de Argentijn dat kan opbrengen.

„Hij behoort bij Feyenoord met Orkun Kökcü tot de jonge jongens die veel waarde vertegenwoordigen. Je weet nooit of Feyenoord een niet te weigeren bod krijgt, wanneer de grote competities zijn afgelopen en die clubs zich gaan roeren op de markt. Maar wat ik nu weet, is dat hij zelf wil blijven.”

Niet snel onder de indruk

Timmer had nooit twijfels bij Senesi. „Hij heeft uiteindelijk een goed half seizoen gehad. Ik heb die jongen zo vaak zien spelen en hem altijd gezegd dat we weten dat hij goed is en het wel goed zou komen. Maar Argentijnen zijn ook wel wat gewend in eigen land en niet zo snel onder de indruk.”

Lees het verhaal over Senesi’s landgenoot en PSV-spits Maxi Romero in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van dinsdag 23 juni.