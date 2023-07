Flitsende presentatie Lionel Messi bij Inter Miami

Lionel Messi is op flitsende wijze gepresenteerd bij zijn nieuwe club Inter Miami. Een vol stadion in Fort Lauderdale verwelkomde de Argentijnse stervoetballer, die in de spotlights over een catwalk naar de middenstip liep om daar zijn shirt met rugnummer 10 te ontvangen. Onder anderen clubeigenaar David Beckham ving hem op.

Daar is hij dan: Lionel Messi wordt gepresenteerd bij Inter Miami CF. Ⓒ AFP