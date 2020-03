Quintana en Schachmann voorlopig laatste wielerwinnaars

Quintana, rijdend voor Arkéa Samsic, kwam na 166,5 kilometer solo aan op de top van de Valdeblore La Colmiane, een col van de eerste categorie.

Tiesj Benoot van Lotto-Soudal finishte op 46 seconden als tweede. De Belg eindigde in het algemeen klassement op dezelfde plek.

Nairo Quintana won de laatste etappe. Ⓒ EPA

Schachmann kwam 58 seconden na Quintana over de meet en behield op die manier zijn leiding. De Duitse renner van Bora-Hansgrohe was de zevende en laatste etappe begonnen met een voorsprong van 36 tellen op Benoot.

Vier bergen

De laatste etappe voerde het uitgedunde peloton over vier bergen, waarvan de laatste een klim was over een lengte van 16 kilometer. Bij het begin van de vierde krachtproef gingen De Gendt en de Fransman Julian Alaphilippe er uit een kopgroepje vandoor. Op 15 kilometer reed de Belg solo verder. De versnelling van Quintana in de eindfase was hem echter te veel.

Geschrapt

De organisatie besloot vanwege het coronavirus de slotrit van zondag, met start en finish in Nice, te schrappen. Heel wat ploegen, waaronder ook de Nederlandse formatie Jumbo-Visma, besloten vorige week om de Franse rittenkoers helemaal niet te rijden. Daardoor ontbraken vele toprenners. Wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ging zaterdag niet meer van start.

Parijs-Nice was voorlopig de laatste grote wielerwedstrijd. Vanwege het coronavirus zijn in heel Europa vrijwel alle koersen voor de komende periode afgelast.