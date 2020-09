Nog meer coronabesmettingen bij Paris Saint-Germain

L’Equipe meldde eerder op donderdagavond dat van de club uit Parijs ook Marquinhos corona heeft, maar of hij bij het drietal hoort is niet duidelijk, omdat de namen niet zijn gecommuniceerd door PSG.

Eerder werd bekend dat Neymar, Angel Di Maria en Leandro Paredes van de verliezend finalist van de Champions League het potentieel dodelijke longvirus onder de leden hebben. Het drietal raakte geïnfecteerd tijdens een vakantie op Ibiza.

Ook twee gevallen bij Atletico Madrid

Ook Diego Costa en Santiago Arias verblijven voorlopig in quarantaine. Bij beide spelers van Atletico Madrid is het coronavirus vastgesteld.

Atlético hervat vrijdag de training in het nieuwe seizoen. In aanloop daarnaartoe werd iedereen in de selectie getest.

Voorafgaand aan de kwartfinale van de Champions League tegen RB Leipzig, vorige maand, testten Angel Correa en Sime Vrsaljko al positief op het coronavirus.

De Spaanse competitie begint 12 september weer. Atlético krijgt, vanwege de korte pauze na de Champions League, wat langer rust en is de eerste speelronden nog vrij.