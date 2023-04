Familie Michael Schumacher neemt juridische stappen na nepinterview met F1-legende

Sinds zijn ski-ongeval bijna tien jaar geleden, schermt zijn familie hem af van de buitenwereld. Over zijn huidige toestand is dan ook weinig tot niets bekend. Verbazing alom dan ook, toen zaterdag ’Die Aktuelle’ uitpakte met een grote coverfoto van Schumacher met daarbij quotes als ’mijn leven is compleet veranderd’, die doen vermoeden dat ze echt een gesprek hadden met de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1.

Tekst gaat verder onder de tweet

Het bleek te mooi om waar te zijn: het ging om een nepinterview, gegenereerd door artificiële intelligentie. De kritiek barstte los en ook de naaste familie wil het hierbij niet laten. Een woordvoerder van de familie Schumacher laat weten dat er al juridische stappen tegen het magazine zijn ondernomen.

Ook in 2015 ondernam de familie actie tegen het magazine, toen het blad beweerde dat de vrouw van Michael Schumacher een nieuwe liefde had gevonden. Ook toen bleek er niets van aan, maar de claim werd door de rechtbank wel afgewezen.

Bron: Het Nieuwsblad