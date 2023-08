AZ moet na gelijkspel nog flink aan de bak voor plek in hoofdtoernooi Conference League

Samen met Vangelis Pavlidis stond Hatzidiakos wat in de middencirkel te keuvelen, drie kwartier voor de aftrap van het duel met SK Brann. De nummer vijf van Noorwegen vormt de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Conference League. Volgende week staat de return te wachten in het Noorse Bergen.

Hatzidiakos, de gelegenheidsaanvoerder, die als er geen gekke dingen gebeuren naar Cagliari vertrekt. Hij heeft de sirtaki naar de uitgang al ingezet. En Pavlidis, de spits die in Spanje plots aan Sevilla werd gelinkt, maar van wie het nog maar de vraag is of hij deze dans van zijn landgenoot kan aannemen. AZ is vooralsnog van plan hem aan zijn contract te houden.

Panta’s naam blijft achterwege

De 24-jarige spits droeg aan de eerste twee competitieduels bij met drie treffers en één assist. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Brann gaf hij aan niet uit te kunnen sluiten dat hij vertrekt. Zoals eerder sterkhouders Milos Kerkez, Tijjani Reijnders, Sam Beukema en Jesper Karlsson dat al deden. Pavlidis wierp nog wel tegen dat hij zich geen achterblijver voelt, omdat de nodige spelers van vorig seizoen wél zijn gebleven. Een aantal noemde hij er bij naam. Zijn vriend Panta bleef in dat rijtje al achterwege.

Vangelis Pavlidis in actie. Ⓒ Pro Shots

Toch stond het duo tegen Brann gewoon weer in de basis bij AZ. Net als Djordje Mihailovic trouwens, die bij het opnieuw ontbreken van Jordy Clasie de voorkeur kreeg boven Kenzo Goudmijn. Gold Cup-ganger Mihailovic stond voor het eerst dit seizoen in de basis bij AZ.

Odgaard drukt zijn stempel

Tegen de Noren drukte in de eerste helft een van de andere aanvallers van AZ zijn stempel op de wedstrijd. Jens Odgaard was vanaf de rechterkant twee keer gevaarlijk. Het waren meteen ook de enige twee doelpogingen die AZ voor rust ondernam.

Hatzidiakos dreigde tien minuten voor de rust geblesseerd uit te vallen toen hij een tik kreeg. Alexandre Penetra begon al met warmlopen. Een invalbeurt bleek nog niet nodig, al is het aannemelijk dat de Portugees de komende tijd geregeld op de plek van Hatzidiakos zal staan. Hij is deze zomer gehaald om het aantal opties centraal achterin te vergroten, mede met het oog op een mogelijk vertrek van zijn Griekse ploeggenoot.

Pantelis Hatzidiakos speelde al meer dan 200 duels voor AZ. Ⓒ ANP/HH

Balverlies van de man in vorm

In de tweede helft was Mihailovic dicht bij een goal, maar zijn schot belandde tegen de hak van Pavlidis. Sven Mijnans zette Dani de Wit na een mooie onderschepping en pass op maat vrij voor het doel, maar die laatste stuitte op doelman Mathias Dyngeland. Brann scoorde tegen de verhoudingen in via Niklas Castro. Zijn goal kwam uitgerekend voort uit balverlies van de man in vorm Pavlidis.

Kort daarna was het woord aan Hatzidiakos. Uit de rebound kopte hij de 1-1 binnen, die aanvoelde als een mooie manier om alvast afscheid te nemen van de AZ-fans.