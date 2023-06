Koeman laat Blind en Reijnders buiten Oranje-selectie voor Nations League

Van Memphis Depay werd eerder op de maandag al bekend dat hij niet inzetbaar is voor het eerste duel met Kroatië en daarna de eventuele finale of wedstrijd om de derde plaats tegen Italië of Spanje.

Wisselen

Blind (Bayern München) en Reijnders (AZ) blijven tot en met de wedstrijd tegen Kroatië van volgende week woensdag bij Oranje, omdat het aan het einde van het seizoen lastig is om op het laatste moment nog spelers op te roepen. Tot aan de eerste wedstrijd kan Koeman bij ernstige blessures of ziekte nog spelers wisselen.

Koeman trainde maandag met zestien internationals. Ook had hij een aantal spelers uitgenodigd van Jong Oranje, die zich voorbereiden op het EK in Roemenië en Georgië. De overige internationals melden zich zaterdag in Zeist. Alleen Nathan Aké (Manchester City) en Denzel Dumfries (Internazionale) zijn dan nog niet van de partij. Zij spelen zaterdagavond de finale van de Champions League.

Oranje speelt op 14 juni tegen Kroatië in de halve finale. Dat duel wordt gespeeld in De Kuip. Daar is op 18 juni ook de finale. Italië en Spanje treffen elkaar donderdag in Enschede voor de halve eindstrijd.

Definitieve selectie Oranje

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg) en Andries Noppert (SC Heerenveen).

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United) en Jurriën Timber (Ajax).

Middenveld: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (AS Roma).

Aanval: Steven Bergwijn (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (PSV) en Wout Weghorst (Manchester United).