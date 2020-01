Mokerslag voor Ronald Mulder

Ongeloof en verdriet maken zich meester van Ronald Mulder na zijn dramatische schuiver. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Ronald Mulder ligt bijna een minuut lang op het ijs, met beide handen voor zijn gezicht. Daarna komt alles eruit. Tranen, boosheid, teleurstelling, frustratie en ga zo maar door. Terwijl zijn familie toekijkt vanaf de tribune, heeft het noodlot toegeslagen voor de 33-jarige schaatser die hard op weg was om zich te kwalificeren voor de WK sprint in Hamar. Wat nu rest is een sportief drama.