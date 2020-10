Spanje verliest, Duitsland gelijk in doldwaas duel

De ploeg van bondscoach Luis Enrique verloor in Kiev verrassend van Oekraïne. Het duel eindigde in 1-0. Duitsland, de grote concurrent voor de groepswinst, liep tijdens de vierde speelronde eveneens averij op. In een spectaculaire thuiswedstrijd tegen Zwitserland moest de ploeg van teamchef Joachim Löw genoegen nemen met een punt: 3-3.

Spanje leidt nog met 7 punten, gevolgd door Duitsland en Oekraïne met 6 punten. Zwitserland heeft 2 punten.

Oekraïne verloor vorige week woensdag in Parijs nog met grote cijfers van wereldkampioen Frankrijk in een oefeninterland (7-1). Bondscoach Andrei Sjevtsjenko kon in dat duel niet beschikken over zijn sterkste formatie vanwege een uitbraak in zijn selectie van het coronavirus.

Oekraïne kon drie dagen later Duitsland in Kiev wel goed partij bieden, maar aan een kleine nederlaag viel niet te ontkomen (1-2). Het duel met Spanje liep voor de ploeg van Sjevtsjenko wel goed af. Viktor Tsychankov maakte in de 76e minuut het doelpunt.

Duitsland

In Keulen keek Duitsland al na 26 minuten tegen een achterstand van 0-2 aan. Mario Gavranovic en Remo Freuler kwamen namens de Zwitsers tot scoren. Dankzij treffers van Timo Werner en Kai Havertz had de thuisploeg in de 55e minuut de schade hersteld (2-2).

Duitsland en Zwitserland maakten er een spectaculair duel van Ⓒ ANP/HH

Door opnieuw Gavranovic nam Zwitserland echter opnieuw een voorsprong. Serge Gnabry voorkwam de eerste nederlaag voor Duitsland in de poule. Middenvelder Toni Kroos speelde zijn honderdste interland voor 'Die Mannschaft'.