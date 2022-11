Franse renner vreest voor gevolgen klimaatopwarming: ’Is een Tour de France in juli nog houdbaar?

„We staan voor een gigantisch probleem”, aldus Martin in een interview op Reporterre, een website met nieuws rond ecologie. „Ik weet niet of de Tour de France georganiseerd kan blijven worden in juli. Dat hangt af van de bescherming van de gezondheid van renners en toeschouwers.”

Tijdens de jongste Tour klaagden renners over de hitte en moesten er beschermende maatregelen genomen worden. Zo werd het oververhitte wegdek met water besproeid.

Minder vliegen

„Ik vroeg me af wat ik aan het doen was”, zegt Martin. „Ik was enorme inspanningen aan het leveren in de hitte terwijl mensen het advies kregen om binnen te blijven.”

De renner van Cofidis kijkt naar de impact die het wielrennen zelf heeft op de klimaatopwarming. „Het is duidelijk dat we de manier waarop we grote wedstrijden organiseren moeten bekijken. Hebben we zoveel auto’s nodig in het peloton? Is zo’n lange publiciteitskaravaan nodig? Er moet entertainment zijn, maar misschien kan het op een andere manier.”

Om af te sluiten: „De wijze waarop ik als wielrenner leef, is vervuilender dan die van de gemiddelde persoon. Ik ben 200 tot 250 dagen per jaar weg van huis. Ik vlieg niet altijd, maar het is nog altijd de geprefereerde manier van reizen. Vliegen zorgt voor meer hersteltijd zodat we optimaal kunnen presteren in de koers. Langzaamaan is er meer bewustzijn voor. We proberen het kwaad te beperken met elektrische auto’s en door vaker de trein te nemen. Maar is het genoeg? Ik weet het niet.”

Bron: Het Nieuwsblad/Reporterre