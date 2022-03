Lewandowski evenaart Müller, bijzondere Bayern-zege voor Neuer

De Poolse spits heeft nu al in vijf seizoenen minimaal dertig doelpunten gemaakt in de Bundesliga. Hij evenaarde daarmee de vorig jaar overleden Gerd Müller, die ook vijf keer tot minimaal dertig goals kwam. Lewandowski maakte vorig seizoen maar liefst 41 competitietreffers, één meer dan het record van Müller uit het seizoen 1971-1972.

Kingsley Coman opende in München na een kwartier de score met een schot van net buiten het strafschopgebied. Zijn landgenoot Tanguy Nianzou kopte even later uit een hoekschop de 2-0 binnen. Bij beide treffers kreeg Union-keeper Andreas Luthe wel een hand tegen de bal, maar niet voldoende om een goal te voorkomen. Lewandowski benutte vlak voor rust een strafschop en tikte aan het begin van de tweede helft de vierde treffer binnen.

Ook voor doelman Manuel Neuer had de wedstrijd een bijzonder tintje. Door de overwinning kon de ervaren keeper zijn 311e Bundesliga-overwinning noteren. Met dat aantal brak hij het record van een van zijn illustere voorgangers, Oliver Kahn. Die stapte 310 keer met een competitiezege van het veld in zijn carrière.

Bayern München heeft aan kop van de Bundesliga nu zeven punten voorsprong op Borussia Dortmund, dat zondag tegen 1. FC Köln speelt.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga