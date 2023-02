Qatar Airways sluit miljoenendeal met Formule 1

Het seizoen in de Formule 1 begint op 5 maart in Bahrein, met onder meer wereldkampioen Max Verstappen en nieuweling Nyck de Vries. Er vindt ook een race in de Formule 1 plaats in Qatar.

„We zijn een perfecte match”, zei Formule 1-topman Stefano Domenicali. „Deze vliegmaatschappij en onze organisatie zijn merken met een wereldwijde impact. We passen heel goed bij elkaar.”

Selectief

Qatar Airways zei zeer selectief te zijn waar het gaat om het ondersteunen van sportevenementen. „Maar de Formule 1 voldoet wat ons betreft aan alle eisen. Dit is voor ons een belangrijke strategische stap.”

Qatar Airways volgt rivaal Emirates uit Dubai op. Die maatschappij is tien jaar lang partner van de Formule 1 geweest, naar verluidt voor 25 miljoen dollar per jaar. De onderhandelingen over verlenging van het contract mislukten vorig jaar, omdat het bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten weigerde nog meer te gaan betalen.

Tot ergernis van onder meer mensenrechtenorganisaties mengt Qatar zich steeds nadrukkelijker op het toneel van de internationale sport. Eind vorig jaar werd in het land nog het wereldkampioenschap voetbal gehouden.