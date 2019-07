Bertens keert na vakantie terug in Palermo

Vervolgens richt Bertens, die waarschijnlijk ook na Wimbledon in de top-5 van de wereldranglijst is te vinden, haar blik op het Amerikaanse hardcourtseizoen. Voordat op 26 augustus de US Open begint, komt de Nederlandse onder meer in actie tijdens het prestigieuze toernooi van Cincinnati. Daar verdedigt ze haar titel. Vorig jaar versloeg Bertens de Roemeense Simona Halep in de finale.

Halep is vandaag op Wimbledon overigens onderdeel van de op papier meest interessante vierde ronde in het vrouwentoernooi. De voormalig nummer één van de wereld stuit tijdens Manic Monday op Cori Gauff. De vijftienjarige Amerikaanse is al dagen het gesprek van de dag op de All England Club. Gauff won als debutante in de openingsronde van Venus Williams. Twee rondes later leek ze te stranden, maar overleefde ze op wonderbaarlijke wijze twee wedstrijdpunten tegen Polona Hercog uit Oostenrijk. De vraag is wat Gauff kan laten zien nu ze voor het eerst een speelster treft uit de top-10 van de wereldranglijst.