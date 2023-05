Dortmund bijt zich vast in Ajacied Edson Alvarez

Dortmund, de huidige werkgever van Donyell Malen en Sebastien Haller, heeft zich volgens bronnen rondom de club nog niet bij Ajax gemeld. In Duitsland is het de verwachting dat dit op korte termijn zal gebeuren. Ook FC Bayern München wil snel met de nieuwe directeur voetbalzaken van de Amsterdammers, Sven Mislintat, om tafel.

Duidelijk lijkt inmiddels wel dat Alvarez, die in de zomer van 2019 voor 15 miljoen euro werd overgenomen van het Mexicaanse Club America, nooit meer het bedrag zal opleveren dat Chelsea afgelopen zomer voor hem over had. De Londense club bood op de slotdag van de transfermarkt 55 miljoen Britse pond, omgerekend 63,25 miljoen euro. Maar algemeen directeur Edwin van der Sar, financieel directeur Susan Lenderink, technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar hielden de middenvelder aan zijn contract.

Chelsea

Ook in de herkansing hapte Ajax niet toe. Chelsea bood de Amsterdammers de dag na het sluiten van de transfermarkt de kans alvast een winterdeal te sluiten voor 45 miljoen pond, 51,75 miljoen euro. Weer was het antwoord vanuit de Johan Cruijff ArenA ’nee’. De boze en teleurgestelde Alvarez kreeg wel de toezegging dat in de zomer van 2023 met hem zal worden meegedacht.

Borussia Dortmund heeft met het waarschijnlijke vertrek van Jude Bellingham transfergoud in handen, maar geeft niet zo makkelijk geld uit als clubs in de Premier League. Voor Haller, die in de Champions League topscorer was geweest van de groepsfase, betaalden de Duitsers afgelopen seizoen 31 miljoen euro, een transfersom die door middel van bonussen kan oplopen tot 34,5 miljoen euro. Bayern München heeft meer te besteden dan Borussia Dortmund en een tweestrijd tussen de Duitse topclubs kan de prijs opdrijven. De verwachting is dat Ajax voor Alvarez minimaal een totaalbedrag rond de 40 miljoen euro verlangt.