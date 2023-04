Oranje zesde op FIFA-ranglijst ondanks flop in Frankrijk, Argentinië grijpt de macht

In de top-5 van de ranglijst vond wel een aantal wijzigingen plaats. Wereldkampioen Argentinië nam de koppositie over van buurland en aartsrivaal Brazilië. Argentinië profiteert van het verlies van Brazilië in een oefenduel tegen Marokko en neemt de eerste plaats over.

Ook vicewereldkampioen Frankrijk gaat de Goddelijke Kanaries voorbij. In de rest van de top tien zijn er geen verschuivingen. België behoudt in de nieuwe wereldranglijst van de wereldvoetbalbond de vierde plaats.. Na België volgen Engeland, Nederland, Kroatië, Europees kampioen Italië, Portugal en Spanje.