Premium Het beste van De Telegraaf

Collega-internationals zaterdag tegenover elkaar met Manchester City en Liverpool Aké en Van Dijk moeiteloos van vrienden tot vijanden en vice versa: ’Dan is het oorlog’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Virgil van Dijk (l.) en Nathan Aké zijn ploeggenoten bij Oranje, maar staan zaterdag tegenover elkaar in de Premier League. Ⓒ FOTO’s Getty Images

AMSTERDAM - Veel tijd om stil te staan bij de teleurstellend verlopen interlandweek, waarin Virgil van Dijk de nationale Kop van Jut was en Nathan Aké twee keer scoorde tegen Gibraltar, hebben de aanvoerder en de linksback van Oranje niet. Zaterdag (13.30 uur) wacht in het Etihad Stadium alweer de kraker tussen Manchester City en Liverpool. „Dan zijn we negentig minuten lang geen vrienden”, lacht Van Dijk.