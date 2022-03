’Dit is erg zwaar, het is moeilijk hier over te praten’ Dusan Tadic: ’Ik heb hier geen woorden voor’

Teleurstelling bij de spelers van Ajax. Ⓒ ANP

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic kon maar moeilijk geloven dat zijn elftal was uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. „Dit is erg zwaar, het is moeilijk hier over te praten. Ik heb hier geen woorden voor”, zei de Serviër na de nederlaag van 1-0 in de Johan Cruijff ArenA tegen Benfica in een eerste reactie tegen RTL7.