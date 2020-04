’UEFA dreigt met Europese uitsluiting bij staken competitie’

„We hebben er vertrouwen in dat voetbal in de volgende maanden opnieuw kan beginnen”, schrijft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

„We geloven dat elke beslissing om de nationale competitie op te geven op dit moment prematuur en onrechtvaardig is. Aangezien deelname aan UEFA-clubcompetities bepaald wordt door sportieve resultaten op het einde van een volwaardige nationale competitie, zou elke vroegtijdige stopzetting twijfel zaaien over het vervullen van zo’n voorwaarde. De UEFA behoudt zich het recht toe te bepalen welke clubs worden toegelaten tot zijn clubcompetities in het seizoen 2020-2021.”

„Het was net de bedoeling de competities zo veel mogelijk te harmoniseren en toch tot 30 juni verder te voetballen”, tekent Het Nieuwsblad op uit de mond van een officieuze bron. „Hoe moet dat als de competities niet meer op elkaar zijn afgestemd met transfers, aflopende contracten, enzovoort...?

Pro League

In Belgie trok men donderdag de sterker uit de Pro League. De clubs uit de hoogste klassen van het Belgische voetbal lieten weten de competitie per direct te willen beëindigen. Het voorstel moet op 15 april nog worden bekrachtigd door de algemene vergadering, waarin alle 24 profclubs een stem hebben.

Er is een werkgroep opgericht om sportieve knopen door te hakken en de financiële gevolgen te bestuderen. Die moet ook de Europese tickets verdelen, beslissen over promotie en degradatie en het volgende seizoen voorbereiden.

Eredivisie

Ook in Nederland zijn steeds meer clubs voorstander van een stop op de Eredivisie. Onder meer PSV en AZ schaarden zich donderdag achter het plan van Ajax om de competitie per direct te beëindigen.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ liet weten de corona-situatie dusdanig zorgwekkend te vinden dat het uitspelen van de competitie van ondergeschikt belang is. Ook algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV drukte zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Ajax

Ajax-directeur Marc Overmars trad eerder in De Telegraaf al met een stevig statement naar buiten. „De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. Natuurlijk weten we dat er honderd gevolgen aan vastkleven als we nu een streep onder de competitie zetten. Maar die zitten ook vast aan het na 1 juli doorspelen. Wat denk je van Hakim Ziyech die vanaf die datum bij Chelsea onder contract staat?”

