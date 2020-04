’UEFA waarschuwt bonden die competitie willen staken’

Onder meer PSV en AZ schaarden zich donderdag achter het plan van Ajax om de Eredivisie per direct te beëindigen. Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ liet weten de coronasituatie dusdanig zorgwekkend te vinden dat het uitspelen van de competitie van ondergeschikt belang is. Ook algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV drukte zich in soorgelijke bewoordingen uit.

De clubs uit de hoogste klassen van het Belgische voetbal lieten donderdag ook weten de competitie per direct te willen beëindigen. Het voorstel moet op 15 april nog worden bekrachtigd door de algemene vergadering, waarin alle 24 profclubs een stem hebben. Er is een werkgroep opgericht om sportieve knopen door te hakken en de financiële gevolgen te bestuderen. Die moet ook de Europese tickets verdelen, beslissen over promotie en degradatie en het volgende seizoen voorbereiden.