Liverpool-trainer Klopp is Guardiola buiten de lijnen wel de baas

Klopp won dit jaar met zijn club de League Cup en de FA Cup, speelt nog de finale van de Champions League tegen Real Madrid, maar miste wel de titel in de Premier League. Manchester City van de Spaanse coach Pep Guardiola veroverde precies 1 punt meer in het kampioenschap.

„Het is een grote eer, want dit is een knotsgek seizoen”, zei Klopp. „De uitkomst in de titelstrijd pakte niet goed uit voor ons, maar we zijn al over de teleurstelling heen. De mooiste prijs is natuurlijk als je collega’s jou de beste coach vinden.”

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Premier League