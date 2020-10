FIA-baas Jean Todt: ’Max Verstappen is een leider’

Jean Todt: „We hebben meer vrouwen in de Formule 1 nodig! Ik hoop dat Nederland een Max Verstappen voortbrengt, maar dan met een rok aan.” Ⓒ GETTY IMAGES

Al ruim elf jaar staat Jean Todt (74) aan het hoofd van de FIA. Eind 2021 treedt de Fransman terug als president van de internationale autosportfederatie. In een bijzonder seizoen neemt de oud-teambaas en CEO van Ferrari uitgebreid de tijd voor een exclusief gesprek met De Telegraaf over racen in corona-tijd, de ’saaie’ Formule 1, de ontwikkeling van Max Verstappen én het onderwerp Michael Schumacher versus Lewis Hamilton.