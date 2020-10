Video: Breukjes bij Julian Alaphilippe na drama in Ronde van Vlaanderen

Alaphilippe reed op 35 kilometer van de meet in derde positie toen Van der Poel en Van Aert uitweken voor een langzaam rijdende motor. De Fransman praatte op dat moment in zijn microfoon om met zijn ploegleiding te communiceren, lette zodoende niet op en knalde tegen het voertuig aan, waarna hij hard tegen het asfalt smakte.

Achteraf bleek dat Alaphilippe enkele breukjes in zijn rechterhand opgelopen. Hij ondergaat maandag in een ziekenhuis in Herentals een operatie. De Franse coureur zou sowieso na de klassieker in België zijn seizoen beëindigen.

Patrick Lefevere boos

Patrick Lefevere reageerde na de Ronde van Vlaanderen boos. Volgens de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step had de motorrijder schuld aan het dramatische ongeval op ruim 30 kilometer van de finish.

„Wellicht had de motard van Shimano van de juryvoorzitter de opdracht gekregen om zich achter de koplopers te nestelen, maar die motor van de bond had daar niks te zoeken”, oordeelde Lefevere. „Zijn plaats was bovendien aan de buitenkant, niet aan de binnenkant van de bocht.”

Lefevere ontkende dat Alaphilippe niet helemaal vrij was te pleiten, omdat hij tijdens een gesprekje met de ploegleiding even niet goed oplette. „Daar ben ik het niet mee eens. Van der Poel reed er ook bijna op en die was met niemand aan het spreken. Je hebt de eerste die iets moet ontwijken, dan een tweede en dan een derde. Dan wordt het altijd wat moeilijker.”

Veel indruk

Alaphilippe maakte zondag zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen en maakte direct veel indruk op de ruige kasseistroken. De kopman van Deceuninck-Quick-Step was er met enkele versnellingen hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat de koers openbrak. Alleen Van der Poel en Van Aert konden hem volgen.