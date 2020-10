12 coronabesmettingen bij AZ: EL-duel met Napoli op losse schroeven

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met een nieuwe corona-explosie die volgde op de uitbraak van afgelopen week is AZ in de aanloop naar de uitwedstrijd met Napoli in ernstige verlegenheid gebracht. Naar verluidt zijn liefst twaalf spelers positief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee lijkt ook de uitwedstrijd met Napoli op losse schroeven te staan.