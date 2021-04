Wielerploeg Vini Zabù geeft na dopingzaken wildcard Giro terug: ’Uit liefde voor de sport’

Het Italiaanse team kwam zelf naar buiten met het nieuws. In een persbericht houden ze het op ’het geven van een belangrijke boodschap’ aan de wielerwereld. Meer specifiek werd het bericht niet maar het is duidelijk dat het team hiermee reageert op de twee dopinggevallen waarmee het de jongste twaalf maanden werd geconfronteerd.

Eind maart werd Matteo De Bonis betrapt op het gebruik van EPO. Doordat ook Matteo Spreafico vorig jaar in de Giro tegen de lamp fietste, hangt Vini Zabù nu een schorsing van de UCI boven het hoofd. Die wilden ze niet afwachten, vermoedelijk werd het management onder druk gezet om zelf voor de vlucht vooruit te kiezen.

Of het team wordt vervangen is niet duidelijk. Het Androni-team van Gianni Savio behoorde niet tot de genodigden, iets waar de teammanager zelf veel misbaar over heeft gemaakt. Of zijn team nu de plaats van Vini Zabu mag innemen, zal binnenkort bekend worden gemaakt.