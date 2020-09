Video: Hilariteit om naam Greg Van Avermaet in Tour de France

De Australische ploeg trad maandag zelf naar buiten met beelden vanuit de ploegleiderswagen, die waren opgenomen tijdens de etappe van zondag. Daarop was te zien hoe White zijn verbazing uitsprak over het feit dat Sergio Higuita in de pelotonsprint leek af te rekenen met Van Avermaet.

De uitspraak van de naam van laatstgenoemde kwam echter niet in de buurt van hoe de Belgen Van Avermaet aanspreken. De woorden van White kwamen meer in de buurt van de tekst van het nummer Mah Nà Mah Nà, dat bekend werd door The Muppets.

Het mediateam van Mitchelton-Scott besloot de eigen ploegleider niet te sparen en trad naar buiten met een speciale clip. „We zagen dat Whiteys tong een beetje in knoop raakte. Kunnen jullie hem helpen Team CCC en Greg Van Avermaet?”

Natuurlijk kwamen de Poolse ploeg en de Belgische kopman met een reactie. „Hey Whitey, ik hoorde dat je wat problemen had met mijn naam”, aldus Van Avermaet, tussen de klanken van het nummer Mah Nà Mah Nà door. „En trouwens ik versloeg Higuita in die sprint.” De berichten van beide ploegen wordt flink geliket op sociale media.

Het is niet de eerste keer dat Mitchelton-Scott viral gaat met een vrolijke clip. Eerder zorgde de ploeg, toen nog Orica-GreenEdge geheten, ook al voor lachende gezichten met eigen uitvoeringen van nummers van AC/DC en Carly Rae Jepsen.