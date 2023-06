Poolse arbiter gaat door het stof, maar houdt Champions League-finale

Marciniak deed daar een woordje, waarna de antiracismegroep ’Nooit Meer’ uit Warschau de arbiter had gevraagd zich te distantiëren van „rechtsextremistische activiteiten.” De UEFA overwoog vervolgens om Marciniak, die vorig jaar ook de scheidsrechter was tijdens de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk, te vervangen voor de eindstrijd van het grootste Europese clubtoernooi. Dat deed het uiteindelijk niet.

De Poolse arbiter ging na alle aantijgingen jegens zijn persoon wel door het stof. „Ik wil mijn spijt betuigen voor mijn betrokkenheid bij de bijeenkomst van Konfederacja en de onrust die het mogelijk veroorzaakt heeft”, zo is vrijdagmiddag te lezen in een statement van Marciniak, wat de UEFA heeft gepubliceerd. „Ik ben misleid en was me niet bewust van wat de bijeenkomst daadwerkelijk inhield. Ik wist niet dat het geassocieerd werd met een extreemrechtse politieke beweging. Als ik dat had geweten, was ik er natuurlijk niet heen gegaan.”

Vertrouwen terugwinnen

Marciniak vervolgt: „Natuurlijk heb ik er begrip voor dat mijn aanwezigheid mensen teleurgesteld kan hebben, en als het nodig is zal ik dealen met de consequenties die dat heeft. Ik hoop dat ik het uiteindelijk goed kan maken en in de toekomst jullie vertrouwen kan terugwinnen.”