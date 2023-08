Tasos Douvikas voor recordbedrag op weg naar Celta de Vigo

Een recordtransfer voor FC Utrecht is in de maak. Spits Tasos Douvikas van de Utrechtse club, die twee jaar geleden voor iets meer dan 1 miljoen euro is aangetrokken, is op weg naar de Spaanse La Liga-club Celta de Vigo. Volgens Spaanse bronnen loopt het transferbedrag richting 12 miljoen euro en daarmee wordt Douvikas met afstand de grootste uitgaande transfer ooit van FC Utrecht.

Tasos Douvikas. Ⓒ ANP/HH