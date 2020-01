Invaller De Jong kan Sevilla niet helpen aan zege

Sevilla staat derde in La Liga met 35 punten, vier minder dan koploper FC Barcelona en twee minder van Real.

De thuisploeg keek al vroeg tegen een achterstand aan. Ander Capa was in de vijftiende minuut weggestuurd door Iñigo Martínez en schoot de bal laag en hard achter Sevilla-doelman Tomas Vaclik.

Met De Jong in de tweede helft in de ploeg zette Sevilla druk voor de gelijkmaker. De Nederlandse spits was dichtbij met een bal op de paal. Bij een aanval kort daarop stond De Jong klaar om een voorzet van Lucas Ocampos binnen te tikken, maar Athletic-verdediger Unai Núñez was hem voor en zorgde voor de gelijkmaker. Het lukte Sevilla in het resterende half uur niet meer om de wedstrijd alsnog te winnen.

