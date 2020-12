’Belachelijk dat Ajax spreekt van tussenjaar’

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

Er is natuurlijk geen ontkomen aan de dramatische resultaten van de Nederlandse clubs in Europees verband. PSV won wel van Omonia Nicosia, werd groepswinnaar en haalde zo toch nog overtuigend de knock-out fase van de Europa League.

Maar AZ ging ten onder bij Rijeka en Feyenoord gebeurde hetzelfde bij Wolfsberger. Daarmee zijn beide clubs uitgeschakeld. Driessen en Verweij analyseren die wedstrijden. „Er wordt gewoon niet geleverd door Feyenoorders, zoals Steven Berghuis en vooral Nicolai Jørgensen. Dick Advocaat wordt er moedeloos van.”

Ook Ajax verloor in de Champions League van Atalanta Bergamo, en bekert verder in de Europa League. Het past misschien in het ’tussenjaar’, zoals technisch directeur Marc Overmars het noemt. Maar die term past dit Ajax niet, aldus Driessen en Verweij. „Tussenjaar is Ajax onwaardig”, stellen ze.

Verweij verwacht vooralsnog niet dat Ajax de transfermarkt opgaat, om zich met topspelers te versterken. „Terwijl dat wel nodig is om in de Europa League ver te komen. Tegelijkertijd hebben ze nu al de beste selectie van Eredivisie. Misschien dat ze toch toeslaan, als het zogenaamde buitenkansje zich aandient.”

Verder in deze podcast: de laatste ontwikkelingen rondom Arne Slot, de situatie bij AZ, en de druk op Ronald Koeman bij Barcelona neemt met de wedstrijd verder toe.