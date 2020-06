’Fortuna kan met ’Turkse John de Mol’ naar top-5’

Acun Ilicali (m.) heeft belangstelling in Fortuna Sittard en geniet groot aanzien in zijn land Turkije. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Isitan Gün, de Turkse voorzitter en eigenaar van Fortuna Sittard, liet onlangs weten zich in de top van de Limburgse club te willen laten vergezellen door Acun Ilicali (spreek uit: Adjoen Ilidjalli). Wie is deze 51-jarige man en wat kán hij vooral met Fortuna? „Het zal mij niets verbazen als hij Fortuna richting de top-5 van Nederland krijgt”, zegt Mehmet Demircan over de Turkse tv-magnaat, die voor zakelijke reizen al jaren met zijn eigen jet vliegt.